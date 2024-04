Dům o rozloze 100 m² jen za 1 200 000 Kč

Dřevo je vynikajícím materiálem pro všechny příležitosti, v tomto konkrétním případě vyzdvihneme také jeho úplné začlenění do okolní vegetace a přírody. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní materiál, snadno zapadne do jakékoli přírodní krajiny, čímž poskytuje významnou výhodu při integraci architektonického díla do jakéhokoli terénu, na kterém se nachází.