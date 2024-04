Nejlepší materiály pro obklady koupelen

Hydraulické obklady jsou stále populárnější ve světě obkladů, včetně koupelen. To lze aplikovat na stěny nebo podlahu.

Jsou k dostání v různých vzorech a různých barvách. Vaše kreativní stránka poskytuje jedinečnou dekoraci pro koupelnu.

Ceny na trhu se velmi liší a tento materiál najdete na několika známých površích. Například Leroy Merlin má model hydraulických dlaždic s názvem Lisboa za 7,99 EUR/m2. V malé koupelně a pouhé investici do podlahové krytiny vás to moc nevyjde, zvlášť když si ji pokládáte sami nebo to svede někdo z vaší rodiny.