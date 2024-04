Garáže pro dvě auta – co je dobré vědět

V ideálním případě by při výpočtu rozměrů vaší dvojgaráže mělo být zohledněno, zda se jedná o garáž vedle sebe nebo řadovou garáž, šířku vašeho vozidla, otevírání vrat, což přidává pár centimetrů pro jistotu navíc. To vám umožní nastoupit a vystoupit z vozidla, aniž byste narazili do auta nebo do zdi. Pokud chcete, aby vaše garáž sloužila také jako prostor pro uložení vašeho kola nebo umístění lavičky s vaším nářadím, zvažte přidání tohoto prostoru do vašich výpočtů.

Zde jsou kritéria, která byste měli vzít v úvahu při výpočtu rozměrů dvojgaráže:

Pozemek k dispozici.

Zvolená konfigurace dvougaráží (řada nebo vedle sebe).

Délka a šířka vašich vozidel.

Šířka s otevřenými dveřmi.

Vzdálenost při otevírání garážových vrat.

Materiály a vybavení k uložení: jízdní kolo, sekačka na trávu, nářadí atd.

Jakmile vezmete v úvahu všechna tato kritéria, vše, co musíte udělat, je nakreslit stěny a nakreslit svou dvojgaráž do plánu. Promítnutí těchto kritérií do plánu vám pomůže najít ideální rozměry pro každodenní použití své dvojgaráže.