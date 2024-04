Kolik stojí nová kuchyň?

Nejprve si stanovte rozpočtový strop! Vědět, kolik můžete utratit za celý proces, je zásadní, protože to ovlivňuje vaše volby a omezuje možnosti. Dodržením rozpočtu předejdete problémům na konci projektu!

Druhým krokem je napsat své preference. Jaké barvy máte rádi? Jaký styl chcete? Které vlastnosti považujete za zásadní? Jaké uspořádání kuchyňských prvků požadujete? Odpovězte si na tyto a další otázky v krátkém seznamu, který vám pomůže při výběru. Abyste konkrétně pochopili, na čem jsou vaše volby založeny, hodně hledejte ve specializovaných časopisech a na webových stránkách, zejména zde na homify, kde najdete tisíce mimořádně inspirativních fotografií!

Za třetí, nakreslete si, co chcete ve své kuchyni mít (nemusí to být tak podrobné jako projekt na obrázku). I když si později najmete kuchyňského designéra , aby provedl váš projekt, tento výkres vám ukáže velmi podrobně to, co chcete, a pomůže profesionálovi připravit vám projekt na míru.

Nakonec proveďte velký průzkum materiálů, vybavení, příslušenství a povrchových úprav. Seznamte se s jeho funkčními vlastnostmi, barvami a kombinacemi, prostudujte si textury a nespěchejte s výběrem. Tyto kroky vám většinou usnadní dodavatelské firmy a projekty interiérového designu, které vám můžou ušetřit spoustu času a předejít spoustě nervových zhroucení.

Dole uvádíme některé možnosti materiálů, vybavení a nábytku a jejich příslušné ceny. Čtěte dál!