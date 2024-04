10 jednopodlažních domů v Portugalsku, které by si každý přál

Pokud existuje materiál, který je trendy a navíc dokonale ztělesňuje moderní přístup, je tím materiálem beton. Beton rozhodně není samozřejmý volbou. Koneckonců, je to impozantní a studený materiál, který musí být nutně dobře použit. V domě na obrázku jsou betonové plochy spojené s velkými okny. Neprůhlednost a lehkost obou materiálů kontrastují a výsledkem je úžasné architektonické dílo v oblasti Alentejo. Hlavním záměrem architektů bylo zasadit dům do krajiny, jako by byl její součástí.