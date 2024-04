Montované domy: co vědět před nákupem

Je dobré snít a přát si… Ale máte k dispozici peníze, abyste si tento sen o modulovém domě splnili?

Jakmile si vyberete montovaný dům dle vlastního výběru, nezbytně budete muset získat financování, abyste si jej mohli pořídit, pokud nemáte celou částku.

V tomto ohledu máte dvě možnosti:

- Než začnete uvažovat o koupi montovaného domu, poraďte se s finančním poradcem, abyste od začátku znali možnosti. Nebudete si tak vytvářet falešné naděje a očekávání a budete si moci vybrat modulární dům, který odpovídá vašemu rozpočtu.

- Po získání dohody se setkejte s finančním poradcem, abyste zjistili, zda je finanční instituce ochotna přidělit hypotéku na váš projekt. Poté, co bude vaše financování oficiální, můžete podepsat kupní smlouvu s výrobcem. Ujistěte se, že je vše přesně popsáno: co je zahrnuto, co není zahrnuto, doplňky, odpovědnosti výrobce a vrácení, záruky a tak dále.