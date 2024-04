Vše, co musíte vědět, než začnete stavět přístavbu!

Není to nevyhnutelné, ale je to velmi běžné… V určité fázi života se zdá, že náš domov nemá prostor, který by vyhovoval našim potřebám! Ať už je to proto, že se rodina rozrostla, protože jsme si založili firmu nebo protože potřebujeme více garážového prostoru, někdy prostě chceme, aby se náš domov jako mávnutím kouzelného proutku rozrostl.

Pro ty, kteří bydlí v bytě, je obvykle jediným řešením přestěhovat se do většího, ale ti, kteří mají dům, mohou najít perfektní řešení: postavit přístavek. Ale ačkoli se to na první pohled zdá jako snadné řešení na plánování a jednoduché provedení, nemusí tomu tak být.

Legislativa byla v roce 2008 zjednodušena, to je fakt, nicméně jde o dílo, které stále může podléhat povolení, musí splňovat estetické podmínky, nebo dokonce může být zakázáno.

V tomto článku se dozvíte mnoho užitečných informací, které byste měli vzít v úvahu před zahájením stavebních prací na přístavbě vašeho domu, jako je požadavek na povolení nebo estetické začlenění do původní stavby. Čtěte dál!