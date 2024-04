Jak se navždy zbavit vlhkých stěn!

Ve sklepě je příšera! Nebo na stěně ložnice, nebo v kuchyni nebo v koupelně… V kapičkách vlhkosti, která kondenzuje na stěnách vašeho domu, se šíří slizká, černá, nazelenalá příšera. Téměř mimozemská bytost, ošklivá a páchnoucí, která zanechává svůj odporný zápach, kudy chodí Na stěnách vašeho domova je vlhko a plíseň!

Pokud ale čekáte na rytíře na bílém koni, který s příšerou skoncuje, budete čekat dlouho. Musíte to zvládnout sami, a my už teď garantujeme, že to nebude snadná válka!

Plíseň je houba, která se usazuje v celém domě, pokud je tam vlhkost a málo přímého světla, a způsobuje obyvatelům rýmu, záněty dutin, alergické záchvaty a dokonce i ekzémy, takže je třeba ji likvidovat.

Dnes zjistíme, jak můžeme vyčistit plíseň ze stěn a zákoutí, abychom zabránili jejímu opětovnému výskytu. Pospěšme si se zbraněmi, protože nás čeká bitva!