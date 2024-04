Vše o elektrických ohřívačích vody – výhody, nevýhody a ceny

Jednofázová zařízení jsou běžnější u domácích spotřebitelů, a sestávají ze dvou kabelů pro každý okruh plus referenčního okruhu, běžně nazývaného zem .

Třífázové zařízení vyžaduje rozdělení elektrické energie do tří proudů, což vysvětluje nižší hodnotu výkonu v každém z nich. Vyžaduje použití tří vodičů k dokončení obvodu (plus uzemňující vodič). Toto zařízení poskytuje vyšší průměrný výkon než jednofázová a je účinnější pro ohřev vody, což z něj činí zařízení splňující nejvyšší požadavky pro průtokový ohřev vody. To samozřejmě znamená vyšší náklady a změnu nasmlouvaného výkonu, což také zahrnuje fixní měsíční výdaje. Třífázové ohřívače vody jsou mnohem účinnější a umožňují určité vymoženosti a dokonce i úspory, ale vyžadují vyšší náklady na instalaci.