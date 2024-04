5 moderních jednopodlažních domů (plus plány pro více inspirace)

Zde vám homify opět ukazuje, co můžete udělat ve svém domácím projektu, a jasněji ukazuje, jaká je pro vás nejpohodlnější cesta k dosažení vašeho cíle a splnění všech vašich očekávání. Díky tomu, až nakonec budete hovořit s architektem, budete mít zcela jasnou představu o tom, co potřebujete, abyste to mohli přizpůsobit a zakomponovat do finálního návrhu vašeho domova.

Tento článek vám ukáže pět jednopodlažních domů, některé velmi malé, jiné s originálními tvary, ale všechny doplněné příslušnými plány a některými obrázky interiéru, které slouží jako inspirace. A jako bonus objevte výhody těchto domů oproti dvoupatrovým! Čtěte homify a užijte si všechny rady!