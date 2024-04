Jak legálně pronajímat místnost – 7 věcí, které musíte vědět

Pronájem pokoje má stejné zákonné povinnosti jako pronájem celého domu, věděli jste to? Ano, a to obnáší podpis nájemní smlouvy se všemi zákonnými náležitostmi, které jsou s tím spojené. V případě pronájmu místností musí být zvláštní péče o to, co je zahrnuto v této smlouvě. Tento typ smlouvy se nazývá pronájem pokoje na dobu určitou a platí stejná pravidla jako u smlouvy o pronájmu domu na dobu určitou, výrazně se liší od krátkodobých pronájmů, obvykle turistických, o nichž se v tomto článku nehovoří.

Návrh nájemní smlouvy snadno najdete na různých webech.