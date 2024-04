Montované domy: výhody, nevýhody a portugalské projekty!

V Águedě máme KITUR, který za 13 let existence instaloval již více než 400 domů. Přestože se vyrábí ve středu země, společnost distribuuje kdekoli v pevninském Portugalsku bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

Dům na obrázku o rozměrech 18x3x10m – délka, výška, šířka – a o ploše 146 m² se skládá ze čtyř odnímatelných modulů. Výborná konstrukce znamená, že si ani nevšimnete, že jde o montovaný dům. Kdybyste to nevěděli, tak to nepoznáte. Že? Dům harmonicky zapadá do okolí a svými teplými dřevěnými povrchy splývá s přírodou. Bujný trávník rámuje nemovitost, která by mohla být na obálce časopisu.