Kolik stojí postavit dům v Portugalsku?

Nakonec vám poradíme, abyste si udělali plán se všemi svými výdaji a určili, kolik můžete utratit. Kontrolujte výdaje a příslušné platby: bez ohledu na to, jak moc důvěřujete profesionálovi, musíte být opatrní. Stavba domu zahrnuje mnoho detailů – nespočet odborníků, materiály, daně, ale pokud je vše správně provedeno, je to dobrá investice. Může to být i obchodní příležitost, jak dům prodat a vydělat si peníze navíc, a postavit si jiný dům někde jinde.

Nechte se inspirovat rodinnými domy v naší galerii a postavte si ten svůj!