10 známek negativní energie v domácnosti

Náš domov je rozšířením nás samých jako lidí. Je to místo, kam chodíme, když si chceme odpočinout, odpočinout si a trávit čas s rodinou. Mělo by to být útočiště, kde najdeme klid, který nám vnější svět odpírá. Proč tedy náš domov čas od času začíná působit spíše jako válečná zóna než jako poklidný a bezpečný prostor?

Odpověď může spočívat v negativních energiích, které jsme si přinesli zvenčí nebo vpustili dovnitř prostřednictvím jiných lidí, kteří nás navštívili.

Svět je plný pozitivních i negativních energií. Není to tak, že by někdo chtěl záměrně vyzařovat negativní energii (i když to je také možné), ale pravdou je, že lidská psychika je poměrně komplikovaná a někdy se to skutečně stane. Musíme mít na paměti, že my sami se nesmíme stát přijímači nebo vysílači negativních energií!

Je třeba se vyhnout negativním myšlenkám, žárlivosti, kritice, nepořádku, obžerství, letargii a mnohým dalším. Vyvinout se v lepší lidskou bytost vyžaduje každodenní soustředění a je důležité si uvědomit, že naše energie ovlivňuje prostředí kolem nás a naopak.

Pro tento homify článek jsme vyzpovídali odborníky na toto téma, abychom mohli s jistotou vycítit, když se naše domovy stanou ohniskem negativních energií. Detekce příznaků negativní energie v našem domově je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžeme získat, protože může mít velmi škodlivé vedlejší účinky na naše životy. Je zřejmé, že mnoho z těchto příznaků může být náhodných nebo způsobených zdravotním stavem, který by se neměl brát na lehkou váhu, ale stojí za to zvážit tuto perspektivu, i když na podobné filozofie nevěříte.

V příštím článku si povíme, jak můžeme postupovat při odstraňování negativních energií.

Poznámka: Zobrazené obrázky jsou z dobře naplánovaných a strukturovaných prostředí, kde je snazší blokovat vstup a hromadění negativní energie, takže jsou také vynikajícími zdroji inspirace.