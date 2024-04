10 věcí, které nepatří do ložnice

Pokud chcete mít elegantní, útulnou a uspořádanou ložnici, je pár věcí, kterých se musíte zbavit. Neznamená to, že by se vaše ložnice měla stát sterilním prostorem, ale že jsou zde prvky, které narušují váš odpočinek a neměly by zde zůstat.

Zaměřme se na věci, které interiéroví designéři nedoporučují mít v ložnici. Postupujte podle těchto tipů. Nebudete litovat.